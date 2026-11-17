Publicado este martes, el informe señala que las importaciones directas e indirectas de acero en las seis principales economías productoras de América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú) aumentaron un 47 % entre 2019 y 2025, hasta alcanzar los 55,4 millones de toneladas, frente a los 37,6 millones de seis años antes.

Cerca del 40 % corresponde a acero incorporado en productos manufacturados, como maquinaria, vehículos y electrodomésticos, precisa el estudio de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE).

Constata el informe que China es el principal proveedor de la región, ya que sus exportaciones directas e indirectas a esos seis países más que se duplicaron durante el periodo entre 2019 y 2025, hasta alcanzar los 21,6 millones de toneladas en 2025.

Los países del Sudeste Asiático también han ganado presencia, especialmente en México, Brasil y Colombia.

El informe destaca que el acero chino llega a América Latina no solo mediante exportaciones directas, sino también incorporado en productos fabricados en terceros países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El aumento de las importaciones está afectando a la producción regional, pues la penetración de las compras exteriores en el mercado de las seis principales economías productoras pasó del 33,8 % en 2019 al 40,3 % en 2025, lo que impactó en las acerías latinoamericanas que operan actualmente solo al 60 % de su capacidad.

La presión competitiva también está debilitando los intercambios comerciales dentro de América Latina, como muestra que el comercio de acero entre los seis países se redujo un 45 % entre 2019 y 2025, con Brasil y México como principales perjudicados en sus exportaciones.

La OCDE atribuye el exceso de capacidad mundial, en gran medida, a las subvenciones y otras políticas públicas chinas que distorsionan la competencia. Además, la debilidad de la demanda interna china ha llevado a sus productores a buscar mercados exteriores.

El organismo advierte de que esta situación, combinada con los elevados costes energéticos y logísticos de la región, aumenta los riesgos para la competitividad industrial latinoamericana.

La OCDE reclama una mayor coordinación internacional para abordar las causas del exceso de capacidad, así como un refuerzo de los instrumentos de defensa comercial.