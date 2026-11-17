El Centro de Seguridad Marítima omaní dijo en un comunicado que, en colaboración con la Marina de Omán y la Policía de la Guardia Costera, evacuó a 24 tripulantes del buque Tara Gas "tras declararse un incendio a bordo a dos millas náuticas de la costa de la provincia de Musandam", en el norte del país árabe.

"La operación logró evacuar a los tripulantes y brindarles la atención médica necesaria", añadió la nota, sin aportar más detalles.

Anteriormente, el Ministerio de Exteriores de la India afirmó en un comunicado que, de los 24 ciudadanos a bordo, un marinero indio se encuentra desaparecido y otros dos resultaron heridos tras el impacto.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) notificó el lunes el impacto de un "proyectil desconocido" en un buque (cuyo nombre no reveló en ese momento) al norte de Khasab, en Omán, que provocó un incendio en la sala de máquinas.

La India calificó la escalada de ataques al transporte marítimo en la región de "profundamente preocupante al suponer una grave amenaza para la seguridad de los marineros civiles", por lo que exigió que se restablezca el libre comercio en las vías navegables internacionales.

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Según el último balance ofrecido a principios de este mes por el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, al menos 23 ciudadanos indios han muerto en el conflicto en Oriente Medio, entre ellos 15 marineros.