El movimiento pacifista, que se opone a la ocupación israelí de Cisjordania y la expansión de los asentamientos judíos en ese territorio, indicó en un comunicado que el asesinato de la mujer responde a la "locura mesiánica" de figuras como el ministro de Finanzas en funciones, Bezalel Smotrich.

Los hechos ocurrieron en el barrio Al Duyuk al Tahta de las afueras de Jericó, cuando colonos israelíes mataron a una mujer palestina de 72 años de un tiro en la cabeza, e hirieron a seis palestinos más.

El asesinato se produce dos semanas después de que los colonos del movimiento Najala, avalados por el Consejo de Binyamin -institución israelí que gobierna los asentamientos de la zona-, tomaran ocho casas en ese mismo barrio, expulsando del mismo a unos 70 beduinos e imponiendo un cierre tácito de sus calles, con patrullas controlando sus accesos.

"Hemos recibido otra muestra del sangriento precio de la irresponsable política de asentamientos", denunció Peace Now, en referencia a la política de legalización y promoción de nuevas colonias israelíes -ilegales según el derecho internacional- en Cisjordania por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Esto es precisamente lo que significa la desintegración. Un grupo de extremistas creó hechos consumados y convirtió la zona en un foco de tensión explosivo. Estos colonos deben ser evacuados hoy mismo y debe ponerse fin a la política que descuida la seguridad de Israel en favor de la construcción de asentamientos", añade la ONG.

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EFE pudo comprobar la semana pasada cómo los colonos han establecido patrullas que impiden el acceso a la zona, así como expulsado a trece familias beduinas a un descampado cercano y atemorizado a los vecinos de este barrio, donde muchos palestinos de Jerusalén Este tienen casas de veraneo.

Según testigos consultados por la ONG israelí Palestine Solidarity Co-Op, el enfrentamiento lo causó un grupo de tres colonos -conocidos por los vecinos como los "guardias" de las casas ocupadas- que patrullan habitualmente la zona para "intimidar" a los residentes.

Al lugar acudieron luego dos rancheras blancas de colonos y sus ocupantes comenzaron a disparar fuego real contra los palestinos nada más bajar de ellas, añadió a EFE una portavoz de la ONG.

Un oficial del Ejército israelí afirmó a EFE que los palestinos tiraron piedras a los colonos y luego les embistieron con su coche, a lo que los israelíes respondieron con fuego real.

La fuente reconoció que la mujer asesinada no participaba en los enfrentamientos y añadió que la Policía israelí ha abierto una investigación preliminar al respecto.