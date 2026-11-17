Tras sostener un encuentro con expertos petroleros, la comisión decidió "trabajar para procurar que el proceso de recuperación petrolera de nuestra nación sea de la forma más transparente y que pueda contribuir a que con la velocidad y la eficiencia necesaria reactive todo el aparato económico y traiga bienestar para nuestra población", indicó el exdiputado Jorge Millán, miembro de la delegación.

Distintos sectores de la oposición y expertos en materia petrolera han denunciado una falta de transparencia en la firma de contratos entre el Gobierno de Venezuela y empresas extranjeras tras la reforma de la ley de hidrocarburos, aprobada en enero de este año, para abrir el país al capital privado, luego de que por años el sector quedara solo en manos del Estado.

"La Asamblea Nacional 2015 promovió una reforma de la ley petrolera que indicaba la necesidad de abrirse hacia nuevas inversiones (...) se están dando pasos hacia ellos y queremos que este paso venga acompañado con pasos de información, transparencia y de conocimiento por parte de toda la población venezolano", recordó Millán.

Por su parte, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, indicó que ella ha remarcado al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, la necesidad de transparencia en estos contratos, en su mayoría firmados con el aval o la presencia de Estados Unidos.

Asimismo, el también exdiputado Elías Matta -que no forma parte del diálogo- manifestó su deseo para que "la comisión negociadora pueda intercambiar ideas con el Gobierno interino sobre aspectos fundamentales para que este proceso salga adelante (...) que nos garantice los recursos tan necesarios que necesita la república para avanzar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Venezuela ha firmado al menos 61 acuerdos en materia petrolera este año, según dijo a inicios de octubre la presidenta encargada. Para entonces también anunció que unos 44 se estaban negociando.

Entre esos contratos, uno de los más relevantes fue el histórico acuerdo alcanzado en agosto pasado con Estados Unidos y que permite a Washington acceder al 25 % de las reservas petroleras venezolanas.

Las autoridades del país también han firmado acuerdos con la española Repsol, las estadounidenses Chevron y Exxonmobil, la británica Shell o la italiana Eni.

El pasado 12 de noviembre, el Gobierno venezolano reportó el ingreso de 15.603 millones de dólares por concepto de petróleo y minería desde enero.