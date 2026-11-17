"No solamente es un atentado de prensa, esto atenta directamente contra la sociedad panameña (...) Cuando tú atentas contra un periodista, lo que estás buscando es silenciar y meter miedo", dijo a EFE Rodríguez, quien trabajó para esta agencia de noticias durante la década de 1980.

La madrugada del pasado sábado la vivienda de Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, fue atacada en Ciudad de Panamá por un individuo que bajó de un taxi y arrojó un objeto explosivo contra la residencia, incendiando parcialmente el garaje así como dos vehículos, sin que el fuego llegase dentro de la propiedad.

Rodríguez, que investigaba presuntos hechos de corrupción vinculados a exfuncionarios y empresarios, no se encontraba en la casa al momento del ataque pero sí su esposa, que logró salir ilesa.

"Un periodista amedrentado, que no se siente libre de hacer las cosas, puede ocurrir que no dé la información o practique la autocensura y la gente empieza a recibir mensajes de baja calidad informativa. Eso es, entonces, un atentado contra la sociedad", sostuvo Rodríguez.

Tanto el periodista como el rotativo para el que escribe calificaron lo ocurrido como un acto de "terrorismo" y expresaron dudas de que el individuo que lanzó una supuesta "bomba molotov con esteroides" sea el autor intelectual de lo ocurrido.

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El caso provocó un amplio rechazo en Panamá y en organizaciones internacionales de prensa. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó el ataque mientras la Fiscalía abrió una investigación por presunto incendiarismo.

El pasado domingo la Policía detuvo a un primer sospechoso, al que los medios le han identificado como el conductor del taxi implicado en los hechos, que ya fue procesado.

Gremios, periodistas y otras organizaciones de prensa se reunieron este martes frente a la sede del reconocido periódico, fundado en 1980, al cántico de "No nos callarán", así como con carteles con mensajes como "La libertad de expresión no es negociable".

En esta ocasión, Rodríguez y la directiva de La Prensa han denunciado una supuesta campaña digital para desvirtuar que el ataque a su vivienda esté relacionado con su trabajo periodístico al señalar presuntos motivos personales vinculados a su esposa.

"Este tipo de acto, mientras no haya otra evidencia que diga que es un asunto personal, la hipótesis es que es un acto de terrorismo contra la libertad de prensa. Mientras la policía no pueda acreditar lo contrario, así se va a quedar en el ADN del panameño", comentó a EFE el director de La Prensa, Jorge Molina.