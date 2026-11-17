"Ante la suspensión de operaciones de Plus Ultra en la ruta Lima-Madrid, el Indecopi exige a la aerolínea atender oportunamente a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación", indicó el organismo a través de sus redes sociales.

Apuntó que el personal del organismo se encuentra en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima, para brindar orientación y gestionar los reclamos en el lugar.

También recordó a los clientes que estos tienen el derecho de que la aerolínea informe "de forma clara" cómo solicitar el reembolso del billete de avión o qué alternativas existen para continuar el viaje.

Agregó que los pasajeros pueden presentar su reclamo en el libro de reclamaciones de la aerolínea y ofreció un número de teléfono para atender a los clientes afectados.

Este martes, Plus Ultra suspendió su ruta a Lima hasta nuevo aviso, y a Buenos Aires hasta el 15 de diciembre, como parte de las medidas de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía, si bien mantiene la conexión con Venezuela.

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Lo justifica por el "complejo entorno" del transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular del combustibles, según la web de la compañía.

"Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que puedan ocasionar", añade Plus Ultra.

Los pasajeros afectados recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico, según la misma aerolínea.

Las gestiones relativas a la compra de pasajes realizadas con agencias de viajes se canalizarán a través de la entidad emisora, mientras que las correspondientes a adquisiciones en la web u otros canales directos se atenderán en el portal de reclamaciones de la aerolínea, de acuerdo con la misma compañía.

Fuentes de la compañía aclararon a EFE que Plus Ultra continúa con los vuelos a Caracas desde Madrid y la isla española de Tenerife. Los que tenían destino en Colombia ya se encontraba suspendidos desde junio.