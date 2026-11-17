El organismo estatal señaló que el país andino se encuentra solo por detrás de Brasil, Chile y Colombia en el Infrascopio 2025-2026, un índice elaborado por Economist Enterprise por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el estudio, recibió una calificación de 71 puntos sobre 100, por lo que incrementó su puntuación de los 70,6 puntos de 2023-2024 y superó en 24,5 puntos el promedio regional, que fue de 46,5 puntos.

"Estos resultados reflejan una posición favorable del país en el entorno para el desarrollo de asociaciones público-privadas (APP) y permiten reconocer avances en distintas etapas del ciclo de los proyectos", añadió la agencia.

Proinversión detalló que el mayor avance se registró en preparación y sostenibilidad de proyectos, una categoría en la que pasó de 72,9 a 77,4 puntos.

En regulación e instituciones, el país elevó su calificación de 92,7 a 95,8 puntos, con lo que alcanzó la mayor puntuación nacional entre las cinco dimensiones del índice.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en gestión de riesgos y monitoreo de contratos mantuvo una puntuación de 79,6 y mejoró en evaluación del desempeño e impacto ex post a la ejecución, al pasar de 36,5 a 37,7 puntos.

Sin embargo, en la categoría de financiación la calificación pasó de 71,2 a 64,4 puntos, por lo que la agencia remarcó que se trata de un ámbito de atención "para complementar los avances registrados en las demás categorías".

Al comentar estos resultados, que se difundieron en Uruguay, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó que Perú es primero en preparación de proyectos y sostenibilidad, segundos en gestión de riesgos y monitoreo contractual, y alcanzó 95,8 sobre 100 en regulación e instituciones.

"El reconocimiento tiene una dimensión institucional relevante porque el informe destaca expresamente la nueva Ley de APP y su reglamento de 2025, que reorganizan y fortalecen las responsabilidades de Proinversión y los procedimientos de modificación contractual", dijo.

Añadió que también reconoce "la recuperación de las grandes adjudicaciones y avances en herramientas de evaluación y sostenibilidad".

Del Carpio dijo que el resultado respalda la reforma que ha logrado que Proinversión sea fortalecida, con responsabilidades que trascienden la adjudicación y capacidades para acompañar la ejecución y convertir inversiones en servicios para los ciudadanos. "El camino es consolidar esta transformación institucional y darle continuidad", concluyó.