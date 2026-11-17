Fujimori destacó que su país "acoge con agrado la inversión y las actividades comerciales de más empresas chinas" y señaló el "papel significativo" para el desarrollo económico de Perú del puerto de Chancay, uno de los proyectos estrella de la iniciativa china de infraestructuras de las 'Nuevas Rutas de la Seda', informó el oficial Diario del Pueblo.

Por su parte, Xi defendió aprovechar la reciente entrada en vigor de la actualización del tratado de libre comercio bilateral para "consolidar la colaboración tradicional" en infraestructuras, energía o recursos naturales.

El mandatario chino también propuso explorar nuevas oportunidades de cooperación en energías renovables e inteligencia artificial (IA), así como reforzar los intercambios en cultura, educación, turismo, arqueología y sanidad.

Xi recordó que China lleva doce años consecutivos como principal socio comercial y mayor destino de las exportaciones peruanas y sostuvo que el puerto de Chancay contribuye a "impulsar los intercambios económicos entre Asia y América Latina".

El protocolo de actualización del tratado de libre comercio bilateral, firmado en 2024 durante una visita de Xi a Lima, entró en vigor el pasado 1 de noviembre, con el objetivo declarado de profundizar los vínculos comerciales y facilitar los intercambios entre ambos países.

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Durante aquella visita, celebrada con motivo de la anterior cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) organizada por Perú, Xi y la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte, inauguraron Chancay.

Este martes, Fujimori expresó su voluntad de aprovechar la actualización del acuerdo comercial para aumentar el comercio y las inversiones, así como fortalecer la cooperación en infraestructuras, siempre según la prensa oficial china.

Fujimori también agradeció el apoyo chino a Perú para afrontar los efectos del fenómeno climático de El Niño y manifestó su disposición a reforzar la coordinación multilateral con Pekín.

La mandataria peruana, que llegó a Shenzhen el lunes, tiene previsto participar el miércoles y el jueves en la reunión de líderes de la APEC antes de continuar su gira asiática en Japón, donde se reunirá con la primera ministra, Sanae Takaichi.