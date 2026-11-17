Lo justifica por el "complejo entorno" del transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular del combustibles, según la web de la compañía.

"Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que puedan ocasionar", añade Plus Ultra. Los pasajeros afectados recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico.

Las gestiones relativas a la compra de pasajes realizadas con agencias de viajes se canalizarán a través de la entidad emisora, mientras que las correspondientes a adquisiciones en la web u otros canales directos se atenderán en el portal de reclamaciones de la aerolínea, según explica esta.

Fuentes de la compañía aclararon a EFE que Plus Ultra continúa con los vuelos a Caracas desde Madrid y la isla atlántica de Tenerife. Los que tenían destino en Colombia ya se encontraba suspendidos desde junio EFE