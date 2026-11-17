"No basta con decir que se aseguran los derechos a votar, a elegir y a hacer una democracia. ¿Qué democracia puede ejercer un ciudadano con el estómago vacío?", declaró a EFE González durante la última jornada de la tercera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, que empezó este lunes en Nairobi.

"Es preciso construir consensos y presionar las democracias para que realmente el derecho a la alimentación se materialice para todos y todas", añadió el diputado cubano en la cumbre, que se celebra en el Parlamento keniano.

Unos 200 parlamentarios de más de 70 países se han reunido en la capital keniana para buscar soluciones al hambre y la malnutrición e impulsar marcos jurídicos que permitan ponerles fin, en un foro organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y Kenia.

González consideró que la reunión de legisladores "ha permitido consolidar consensos en torno a problemas, necesidades, vías de acción", pero destacó que ahora es necesario "materializar" y "poner en práctica" estas iniciativas.

"Faltan leyes, falta fiscalización, faltan instrumentos de medición" que permitan comprobar si "realmente se está disminuyendo el hambre", alertó, al señalar que éstas son "funciones parlamentarias".

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El diputado argumentó, además, que el hambre y la malnutrición son un "asunto político" y no sólo "un problema técnico", por lo que es necesario "ver cuál es el conjunto de políticas o normas que han estado acompañando esta problemática o cuáles son las normas y políticas que han estado ausentes".

"Existe un problema alimentario porque hay exclusión y hay exclusión por ausencia de políticas o de voluntad política que permitan abrir más oportunidades", señaló el presidente del Parlatino.

"Negar que es esencialmente un problema político es pretender camuflar algo donde hay una responsabilidad de las estructuras políticas y de poder", agregó, al subrayar que "la evidencia científica es vital" para guiar las políticas públicas.

Nairobi acoge la tercera cumbre de este tipo, después de la primera que tuvo lugar en Madrid (España) en 2018, con una declaración conjunta; y la segunda, en Valparaíso (Chile) en 2023, cuando los legisladores firmaron el primer Pacto Parlamentario Mundial Contra el Hambre y la Malnutrición.