Las operaciones se realizaron de forma simultánea en Asunción, la capital del país, un día después de que el exmandatario fue trasladado desde la unidad castrense Regimiento Escolta Presidencial hasta la cárcel militar de Viñas Cué, luego de denuncias sobre presuntos "privilegios" mientras cumplía su prisión preventiva.

La intervención mediante un procedimiento de resolución de Ueno bank golpeó a miles de clientes en el país y abrió una crisis política que se ha saldado con la destitución en un juicio político en el Senado de Peña y la renuncia y posterior detención de la antigua cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP).

También han sido detenidos siete exdirectivos de Ueno y de empresas del mismo conglomerado, mientras que dos ejecutivas permanecen bajo detención domiciliaria en otra causa por el mismo escándalo, encabezada por la Fiscalía y que abarca a unas 27 personas.

En declaraciones a periodistas tras abandonar la casa de Francisco Peña, el fiscal Christian Benítez indicó que se incautaron de "aparatos electrónicos, celulares y computadoras".

El funcionario aseguró que "ciertos documentos" de una "empresa vinculada a Ueno que está en Luxemburgo" serán entregados al Ministerio Público por el abogado Ricardo Preda, quien representa a Francisco Peña.

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Benítez apuntó que el procedimiento está vinculado a "la hipótesis" del Ministerio Público, que, aseguró, expone "la vinculación del hermano del expresidente con relación a la firma Ueno bank y una empresa extranjera en Luxemburgo".

Por su parte, la fiscal Silvia González explicó a los reporteros que durante la diligencia en la vivienda y los vehículos de Manuel Peña recolectaron discos externos, dispositivos celulares, tablets y computadoras, entre otros dispositivos, e indicó que no hallaron documentos relacionados con Ueno o compañías vinculadas.

González afirmó que se ordenó el registro por la condición de hermano del expresidente y argumentó que dentro de las investigaciones no pueden "descartar nada".

Por el momento no hay orden de detención contra los hermanos de Peña, según los fiscales.