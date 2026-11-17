"Como dijo el presidente ruso Vladímir Putin, las tropas extranjeras en Ucrania, de ser desplegadas, se convertirán en un objetivo legítimo para las tropas rusas. Esperamos que París lo comprenda", señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Agregó que las medidas que adopte Moscú en tal caso no corresponden a su departamento, sino al Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de Rusia.

Francia confirmó este martes la presencia "muy limitada" y "extremadamente puntual" de militares franceses en Ucrania, pero calificó de "absurda" la acusación de Rusia de que estén participando directamente en la guerra.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo hoy que su país tiene conocimiento de la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, y no solo francesas.

Asimismo, señaló que "ya no es solo de un apoyo", sino forma parte de la "participación directa" de esos países en la guerra.

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Radio Francia Internacional (RFI) informó el lunes que soldados galos operan al menos desde el pasado verano en territorio ucraniano en misiones de formación de combatientes ucranianos y de mantenimiento de material militar.

Los militares galos forman parte de la misión 'Volia', altamente confidencial, destacada en Ucrania a partir de las fuerzas que París tiene desplegadas en Polonia desde febrero de 2023 en el marco de una misión europea cuyo mandato ha sido prolongado hasta noviembre de 2028.

Hasta ahora el Gobierno francés solo había reconocido la instrucción de soldados ucranianos en el propio territorio galo y en Polonia, pero no había reconocido la presencia de soldados en Ucrania.