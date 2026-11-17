"Creo que (las tropas extranjeras se encuentran en Ucrania desde hace) más de seis meses. Y no solo las francesas. Lo sabemos", afirmó el diplomático.

Lavrov agregó que Moscú ha expresado su preocupación al respecto por los canales diplomáticos.

Asimismo, Rusia ha advertido que la presencia de fuerzas extranjeras en el territorio ucraniano "ya no es solo un apoyo", sino forma parte de la "participación directa" de esos países en la guerra.

En cuanto a la disposición expresada en el pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, de hablar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, Lavrov dijo que el mandatario galo debe llamar, si efectivamente tiene estos planes.

"Si quieres llamar, llama. No acabo de comprender a la gente que siempre habla de unos planes", señaló.

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Radio Francia Internacional (RFI) informó el lunes que soldados franceses operan al menos desde el pasado verano en territorio ucraniano en misiones de formación de combatientes ucranianos y de mantenimiento de material militar, sin que el Gobierno haya informado al Parlamento como le impone la Constitución.

Los militares forman parte de la misión 'Volia', altamente confidencial, destacada en Ucrania a partir de las fuerzas que París tiene desplegadas en Polonia desde febrero de 2023 en el marco de una misión europea cuyo mandato ha sido prolongado hasta noviembre de 2028.

Hasta ahora el Gobierno francés solo había reconocido la instrucción de soldados ucranianos en el propio territorio galo y en Polonia, pero no había reconocido la presencia de soldados en Ucrania.