"Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales", informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado en las redes sociales.

En las imágenes difundidas por el medio Meduza se observan graves daños en la base del puente, que con sus 19 kilómetros de longitud es el más largo de Europa: falta uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada aparece sumergida en el agua.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que para el ataque su ejército utilizó drones Palianitsa, el cohete dron Ruta y misiles Neptune y FP-5 Flamingo.

El mandatario ucraniano calificó el ataque de "sin precedentes" y lo describió como una respuesta a los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas.

"Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar desde territorio ruso hacia nuestra Crimea ucraniana. Este es el resultado de la séptima etapa de la operación, que se llevó a cabo durante varias semanas y fue desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad junto con el Estado Mayor del Ejército", afirmó Zelenski en redes sociales.

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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó, por su parte, de que el presidente ruso ha sido informado sobre el ataque al puente de Crimea y aseguró que el paso será restaurado.

"No hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes", dijo Peskov al medio ruso Izvestia.

Añadió que los últimos "ataques terroristas" de Kiev podrían estar relacionados con la próxima reunión tripartita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Mientras, las autoridades prorrusas de Sebastopol (Crimea) aseguraron este martes que la ciudad no se quedará sin alimentos ni combustible.

"El puente de Crimea prácticamente no se usaba para el transporte de mercancías, por lo tanto lo sucedido no tendrá impacto en el bienestar de la ciudad. (...) Todo está bajo control", dijo el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

A pesar de los daños visibles, la empresa ferroviaria Grand Service Express informó este martes de que el tráfico de trenes por el puente ha sido reanudado.

El puente de Crimea, que une ese territorio ocupado con Rusia, es el mayor símbolo de la anexión de la península ucraniana consumada por el Kremlin en 2014, que no fue reconocida por la comunidad internacional y funcionó como prólogo a la actual guerra en Ucrania.