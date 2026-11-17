"No voy a comentar todas las noticias sobre las negociaciones de paz. Lo que quiero decir es esto: que Estados Unidos está desempeñando un papel crucial en este asunto. Lo que están haciendo (los enviados estadounidenses) Steve Witkoff y Jared Kushner, en nombre del presidente (Donald) Trump, es fundamental", declaró Rutte ante la prensa a su llegada a una nueva reunión del grupo de contacto de apoyo a Ucrania.

Rutte respondió así, preguntado por las palabras del pasado sábado de Zelenski, según las cuales, durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi, EE.UU. planteó por primera vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN si sus fuerzas se retiran de las partes que aún controlan en el Donbás.

El secretario general aliado se limitó a decir que "los europeos están colaborando, están ahora en la mesa de negociaciones", y que "la OTAN está presente siempre que podemos ser de ayuda en las reuniones, y en cada reunión valoramos si resulta útil que estemos allí, pero tampoco voy a comentar todas las noticias que surgen al respecto".

En su opinión, es "positivo que Europa esté ahora presente en la mesa de negociaciones. Ése fue uno de los resultados de Abu Dabi". EE.UU. asegura que los europeos podrán estar presentes en próximas rondas de negociación sobre la paz en Ucrania, aunque Moscú ha sido más ambiguo al respecto.

Por lo que se refiere a la decisión el pasado viernes de los líderes de la UE en una cumbre informal en Dublin, de elegir a Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y Polonia, para que envíen a representantes en su nombre a las negociaciones, Rutte dijo: "Creo que los europeos se han organizado bastante bien".

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Preguntado además por la reducción de los servicios satelitales de Starlink, compañía de Elon Musk, que son básicos para el Ejército ucraniano, Rutte aseguró que "las partes implicadas están trabajando muy duro para garantizar que, lo antes posible, todo vuelva a la normalidad".

"Sé que se está haciendo todo lo posible al respecto", agregó.

Sobre el ataque contra el puente de Crimea levantado por Rusia para conectar con esa península, el político holandés dijo haber "visto las imágenes difundidas por los medios".

"Creo que es importante que Ucrania se defienda por sí misma, y eso implica también atacar objetivos logísticos. Es inevitable que lo hagan. Tenemos que ver, por supuesto, qué ocurrió exactamente, pero, al menos a juzgar por las imágenes de los medios, parece que tuvieron éxito", señaló.

En lo que se refiere a las acusaciones de Rusia de que Francia ha desplegado a soldados en Ucrania, lo que a su juicio puede ser una participación directa en la guerra, Rutte dijo que "yo no siempre me tomaría demasiado en serio" la información que sale de Moscú.