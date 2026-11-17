En un comunicado publicado este martes, 'Save the Children' alertó de los interrogantes que "persisten" sobre cómo se aplicarían las salvaguardias del plan para crear estos centros, a los que se prevé que se envíen hombres a los que se les deniegue el asilo en la Unión Europea antes de su devolución definitiva.

Aunque este pacto excluye a menores y a familias -ya que está pensado particularmente para hombres adultos que estén solos-, la oenegé teme que los niños puedan verse afectados "directa o indirectamente" por la iniciativa "desde el primer día" en que entre en funcionamiento el centro ruandés.

El nuevo acuerdo se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea (UE), que busca acelerar las expulsiones, lo que genera, según 'Save the Children', riesgos "adicionales" para los niños, incluidos aquellos cuya edad o necesidades de protección no se hayan determinado "correctamente".

"Los niños afectados podrían verse privados de los sistemas de apoyo que necesitan para sobrevivir y desarrollarse, además de enfrentar obstáculos para acceder a protección, asistencia jurídica y otros servicios esenciales", resalta la organización.

Según la asesora principal de incidencia política de esta organización no gubernamental en Europa, Federica Toscano, el modelo acordado plantea "graves riesgos para los niños y niñas y sus familias".

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"Un centro de retorno que se encuentre fuera del ámbito jurídico de la UE dificultará el acceso de los observadores independientes y la supervisión del trato que reciben los niños y niñas en dicho centro", afirmó 'Save the Children' en el comunicado.

Además, Toscano opinó que los gobiernos europeos "deben garantizar" que cualquier acuerdo de colaboración en materia de migración con un tercer país "fortalezca" los derechos humanos y la protección de los niños y niñas, "en lugar de exponerlos a mayores daños".

"Nos preocupa profundamente que los niños puedan ser separados de sus familias y de los adultos de confianza en sus vidas, privados de asistencia legal y retenidos en condiciones similares a las de un centro de detención", insistió, al mismo tiempo que alertó que la propuesta de deportación "podría significar" que los niños queden olvidados, sin garantía de que alguien pueda supervisar si se respetan sus derechos.

Finalmente, 'Save the Children' instó a los gobiernos europeos a comprometerse "pública e inequívocamente" a que ningún niño sea enviado, retenido o procesado en un centro de retorno, y a que dicho compromiso sea jurídicamente vinculante.

La ONG fijó su postura después de que ayer lunes, la Comisión Europea (CE) saludara el acuerdo de los cinco Estados miembros firmantes y lo considerara un "enfoque innovador que puede contribuir a hacer frente a la migración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos con pleno respeto del derecho de la UE e internacional".