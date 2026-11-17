Según informó el Ministerio de Defensa búlgaro, el barco 'Gas Husky', bajo bandera de Liberia y en el que viajaban 19 tripulantes que según medios locales ya han sido rescatados, desapareció de los radares poco después de la medianoche y emitió la señal de emergencia por hundimiento a las 08:02 hora local (06:02 GMT).

Tras avistar una balsa salvavidas con supervivientes en la zona del naufragio, las Fuerzas Armadas del país balcánico lanzaron una operación de búsqueda y rescate por aire y mar en su zona económica exclusiva.

El portal especializado Maritime.bg informó de que los 19 tripulantes fueron rescatados con vida mediante un sistema de grúa con cesta salvavidas y trasladados en un helicóptero militar hacia la base aérea de Varna.

"Un caza Su-25 de la Fuerza Aérea despegó a las 10:25 (08:25 GMT) de Balchik y realizó un reconocimiento aéreo de la zona. Se detectó una balsa salvavidas con personas a bordo sobre el lugar del naufragio", indicó Defensa en un comunicado.

Además, "un helicóptero Cougar de las Fuerzas Navales fue activado para rescatar a los supervivientes. Poco después de las 11:00 (09:00 GMT), otro caza Su-25 se dirigió también al lugar", añadió la nota oficial.

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Según la emisora bTV, que cita fuentes de las autoridades marítimas de Rumanía, el buque había partido del puerto egipcio de Alejandría con 19 tripulantes filipinos y más de 3.400 toneladas métricas de propano, y fue atacado con drones mientras navegaba rumbo al puerto rumano de Midia.

El naufragio se produjo a unas 14 millas náuticas del lugar donde ayer, lunes, zozobró el carguero 'Betul-8', que transportaba más de 3.000 toneladas de trigo y cuyos 12 marineros fueron rescatados también con vida en una operación similar. Tras volcar la víspera, ese buque seguía hundiéndose esta mañana.

De confirmarse el ataque con drones, el 'Gas Husky' sería el séptimo barco alcanzado por aparatos no tripulados en aguas de la zona económica exclusiva de Bulgaria -país miembro de la OTAN y de la Unión Europea- desde principios de octubre, y el sexto que termina hundiéndose.