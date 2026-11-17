“Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum durante una conexión desde Shenzhen (sur de China) con su conferencia matutina, encabezada en México por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La mandataria no precisó los asuntos que abordarán y su anuncio modifica lo anticipado el 12 de noviembre, cuando descartó una reunión con Trump en China y apuntó a un eventual encuentro en Estados Unidos durante el G20 de Florida en diciembre.

El último encuentro entre Trump y Sheinbaum se produjo en julio durante la celebración del partido final de la Copa del Mundo de Fútbol 2026, que tuvo lugar en Nueva Jersey (Estados Unidos).

La cita entre ambos mandatarios se producirá mientras los dos países negocian asuntos vinculados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el 1 de julio pasado, Washington optara por mantener el acuerdo con revisiones anuales, mientras México busca reducir los aranceles impuestos al acero, aluminio y automóviles.

Trump también ha mantenido la presión sobre la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado, a la vez que ha amenazado con duplicar los aranceles si México no frenaba las caravanas migrantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En tanto, Sheinbaum ha sostenido que la cooperación con Washington debe respetar la soberanía y desarrollarse sin subordinación.

Este martes, la mandataria mexicana se reunió en el marco de la APEC con el presidente chino, Xi Jinping, para estrechar la cooperación tecnológica, científica y turística; y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien destacó el creciente comercio e inversiones en ambos sentidos.

Sheinbaum viaja acompañada por los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Energía y Turismo.

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebrará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, y Sheinbaum indicó que regresará para participar el día 20 en el desfile de la Revolución mexicana.