"Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro", escribió Sheinbaum en sus redes sociales tras el encuentro.

La Presidencia mexicana no detalló los asuntos abordados por los dirigentes ni anunció nuevos compromisos concretos, más allá de la voluntad expresada por la mandataria de profundizar los vínculos bilaterales.

En la reunión participaron también el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como representantes de las carteras de Energía, Salud, Medio Ambiente, Turismo y Ciencia y Tecnología.

Por parte canadiense asistieron la ministra de Exteriores, Anita Anand, y varios altos funcionarios de la oficina del primer ministro, entre ellos su jefe de Gabinete, Marc-André Blanchard, y su asesor de Asuntos Diplomáticos e Internacionales, David Morrison.

México y Canadá son, junto con Estados Unidos, miembros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula parte de sus intercambios comerciales y está pendiente de renovación.

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El encuentro se produjo en un contexto de tensiones comerciales de México y Canadá con Washington.

Durante su estancia en Shenzhen, Sheinbaum también se reunió este martes con el presidente chino, Xi Jinping, a quien trasladó su interés en reforzar la cooperación comercial, las inversiones y los intercambios tecnológicos.

La mandataria mexicana explicó que no planea reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que también asistirá a la APEC, aunque abrió la puerta a verse con él durante la cumbre del G20 de diciembre en Estados Unidos.

Carney, por su parte, mantuvo un encuentro con Xi en el que ambos países acordaron ampliar determinadas medidas de alivio arancelario para productos canadienses y chinos.

La reunión de líderes de las 21 economías de la APEC comenzará el miércoles en Shenzhen y concluirá el jueves, bajo la presidencia de China.