Las principales avenidas del centro de esta metrópoli de más de 18 millones de habitantes presentan una circulación inusualmente escasa, sin rastro de los habituales atascos, según constató EFE, con una fuerte presencia policial y numerosas vías valladas.

En distintos puntos de Shenzhen se han instalado decoraciones florales, banderas y elementos alusivos al encuentro, que reunirá el miércoles y el jueves a los dirigentes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Las calles también están muy limpias", destaca a EFE Zeng, una residente que señala que la ciudad presenta estos días una decoración especialmente cuidada, con flores e iluminación.

La mujer, que acudió al trabajo en coche, asegura que apenas encontró tráfico y explica que numerosos vecinos han optado por trabajar desde casa, aunque su empresa decidió no adoptar dicha política.

La transformación de Shenzhen se remonta a 1980, cuando el Gobierno chino la designó como una de sus primeras zonas económicas especiales, destinadas a experimentar con la inversión extranjera y mecanismos de mercado durante las reformas impulsadas por el exlíder chino Deng Xiaoping.

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Su proximidad a Hong Kong, entonces bajo administración británica, favoreció la llegada de capital y la instalación de fábricas dedicadas a producir mercancías para la exportación.

Por entonces, la población del territorio rondaba los 330.000 habitantes. Antes de la creación de la zona económica, los habitantes locales apenas sumaban unos 30.000, según cálculos de la prensa china.

La expansión industrial atrajo a trabajadores de distintas provincias chinas, especialmente de Hunan (centro), Hubei (centro) o Guangxi (sur), hasta convertir Shenzhen en una ciudad formada mayoritariamente por población llegada de otras regiones.

Entre esos trabajadores se encuentra un taxista originario de Chongqing (centro) que explica a EFE que los preparativos de la APEC han complicado su jornada laboral.

"Para la gente corriente como nosotros, es un poco engorroso. Muchas avenidas están cortadas y a veces estamos obligados a dar grandes rodeos", señala.

El conductor asegura que la llegada de delegaciones internacionales tampoco ha beneficiado su negocio, ya que numerosos residentes han aprovechado para salir de la ciudad, tomarse vacaciones o trabajar desde sus hogares, reduciendo así la demanda de desplazamientos.

La evolución de Shenzhen también se refleja en su perfil urbano, dominado por numerosos rascacielos, entre ellos el Ping An Finance Centre, de 599 metros de altura o el KK100, de 442 metros, que lucen estas noches mensajes coordinados luminosos promocionales de la APEC que atraen a curiosos tanto locales como llegados de fuera.

La ciudad, que comenzó su expansión industrial con fábricas de textiles, juguetes y productos electrónicos, alberga actualmente las sedes de las tecnológicas Huawei o Tencent, la automotriz BYD y el fabricante de drones DJI, además de importantes instalaciones portuarias como Yantian.

En 2025, su producto interior bruto alcanzó los 540.000 millones de dólares, un 5,5 % más que el año anterior, según las autoridades, que fijaron este año en 2.700 yuanes mensuales (380 dólares) el salario mínimo para los empleados a jornada completa.

Los preparativos de la APEC han llevado a las autoridades a recomendar teletrabajo y horarios escalonados, además de establecer restricciones al uso de drones y reforzar los controles sobre la paquetería.

Entre el 17 y el 20 de noviembre, se limita de día la circulación de automóviles matriculados fuera de Shenzhen en seis distritos centrales.

En paralelo, las autoridades ofrecen descuentos del 50 % en el transporte público.

Los controles también afectan a los envíos postales destinados a Shenzhen, sometidos a inspecciones adicionales hasta el 22 de noviembre, una medida que puede provocar retrasos en una ciudad donde se entregaron unos 7.440 millones de paquetes en 2025.

Numerosos internautas citaron en redes sociales dificultades para adquirir en línea artículos como cuchillos o aerosoles, con vendedores achacando las restricciones a la celebración de la cumbre.