"El análisis de las pruebas y de la información de inteligencia plantea numerosas sospechas; no obstante, en esta etapa no existen indicios de que se hayan pagado sobornos a los votantes a una escala que pudiera afectar a los resultados electorales", reza el comunicado de la CEC.

La nota -autorizada por el presidente de la CEC y vicepresidente del Tribunal Supremo, Noam Sohlberg, y emitida con el consentimiento del jefe del Shin Bet, David Zini- agrega que la investigación continuará "de forma incansable".

Según el comunicado, la pesquisas se enfocarán ahora en "cuestiones más relacionadas con la seguridad", concretamente con "asuntos de subversión e influencia extranjera, los cuales no constituyen el núcleo del proceso electoral ni de sus resultados".

Dos días después de las elecciones, Sohlberg ordenó al Shin Bet que iniciara una investigación sobre una posible injerencia extranjera en los comicios, tras recibir la CEC información de inteligencia por parte del propio Shin Bet que, según señaló Sohlberg en aquel momento, justificaba la apertura de una investigación.

Además, durante y después de la jornada electoral, surgieron denuncias de que activistas del partido árabe Raam habrían participado en una maniobra para ofrecer incentivos económicos a los votantes a cambio de que apoyaran a dicha formación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se detuvo a tres miembros de Raam, pero posteriormente fueron puestos en libertad.

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, difundió entonceds un vídeo sobre las detenciones y aseveró que los partidos árabes intentaban "robar las elecciones". Al día siguiente, el Likud reiteró el reclamo y emplearon el término 'Raamgate'.

Ayer, la principal coalición de partidos árabes en Israel y varias formaciones opositoras acusaron este lunes al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de haber orquestado una operación para el arresto infundado de los políticos de Raam, con el fin de intentar desacreditar el voto árabe.

La Lista Conjunta árabe también pidió la creación de una comisión estatal de investigación sobre la presunta transferencia de información de la Oficina del primer ministro a la Policía de Israel antes de los comicios, lo que habría desencadenado dichas detenciones, según reveló el domingo un reportaje del Canal 12.

Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció en un comunicado ayer que el asesor jurídico del Gobierno y la fiscal general se reunirán para tratar este asunto, y anunció que ambos habían solicitado a la Policía israelí que detenga su "investigación interna" hasta que el asunto "se coordine de manera ordenada y se decida el formato adecuado para la investigación".

La Lista Conjunta árabe presentó una segunda petición ante la Fiscalía: que se abra una investigación penal contra Netanyahu.