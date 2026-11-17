"Esta decisión reafirma la alianza duradera entre Somalia y los Estados Unidos en la lucha común contra el terrorismo", afirmó el Gobierno somalí en un comunicado emitido a última hora del lunes que recogen este martes medios locales, tras el cambio de postura de Washington, reticente en principio a mantener esos respaldos.

EE.UU. había dejado de financiar la UNSOS -que aporta una logística crucial para las operaciones militares de la Unión Africana- y le había dado de plazo hasta finales de 2027 para cesar sus actividades por completo.

Asimismo, Estados Unidos afirmó hace meses que acabaría con su financiación de la misión de la UA a partir del próximo 31 de diciembre, si bien alargó ese plazo un año más.

En el comunicado, Somalia valoró "profundamente el papel que, desde hace mucho tiempo, desempeña Estados Unidos como su socio más importante y firme en la lucha contra Al Shabab", al que las autoridades somalíes combaten desde hace dos décadas.

"Gracias a esta alianza, la mayor parte de las ciudades principales y gran parte del territorio somalí gozan ahora de una mayor paz y estabilidad. Al-Shabaab ha sido expulsado de las zonas pobladas y se encuentra cada vez más confinado en áreas remotas", aseguró el Ejecutivo somalí.

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El Gobierno hizo un llamamiento a sus socios internacionales para que "compartan la carga y mantengan su apoyo a la transición de la seguridad en Somalia".

"Derrotar a Al Shabab -concluyó- es fundamental para el futuro de Somalia, así como para la estabilidad del Cuerno de África y toda la región".

Somalia intensificó sus combates contra Al Shabab desde que el presidente, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran tanto la misión de la UA, como Estados Unidos, que suele contribuir con bombardeos aéreos.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central, apoyado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.