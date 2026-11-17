En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que los aparatos entraron de madrugada en la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa por el noreste y que, tras transitar por el este de la isla, salieron por el sur del condado de Taitung (sureste).

"El Ministerio siguió todos sus movimientos en todo momento con medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y respondió de forma adecuada", indicó la cartera castrense, que no identificó a los aparatos en cuestión.

El MDN publica un parte diario con los movimientos de aviones y buques chinos en torno a la isla, pero rara vez informa de la presencia de aparatos rusos.

Tokio y Seúl también denunciaron este martes la presencia de aeronaves militares en sus inmediaciones.

El Ministerio de Defensa de Japón informó de que dos aeronaves "presuntamente" rusas violaron el espacio aéreo del archipiélago hacia las 04:00 hora local (19:00 GMT del lunes), sobre el mar situado al norte de la prefectura de Fukuoka, en el sur del país.

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Por su parte, Corea del Sur indicó que desplegó aviones de combate en respuesta a la entrada de varias aeronaves militares rusas en su propia ADIZ, aunque precisó que no llegaron a violar su espacio aéreo, según la agencia local Yonhap.

Los movimientos se producen en paralelo a la celebración de las cumbres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Filipinas y del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en China, que cuentan con la presencia de numerosos líderes internacionales.