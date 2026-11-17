"Deseo proponer una iniciativa de cooperación para el almacenamiento de petróleo en Asia mediante el uso de tanques inactivos en Japón, que puede coordinarse con el plan conjunto de almacenamiento liderado por Filipinas", afirmó Takaichi ante la plataforma AZEC (Comunidad de Cero Emisiones de Asia), reunida en Manila junto con la cumbre de líderes de ASEAN y países asociados.

El plan nace en el marco de su iniciativa 'Power Asia', dirigida a facilitar las compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos, a la que Japón destinará unos 8.481 millones de euros y que ella misma anunció el pasado abril, en plena crisis energética derivada de la guerra en Irán.

Además, Takaichi afirmó que Japón lanzará una iniciativa para crear un mercado común para Asia en el ámbito de la tecnología avanzada.

La mandataria explicó antes de partir a Manila que buscará reforzar su cooperación con la ASEAN durante la cumbre, y viajará después a Shenzhen, en China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arranca este miércoles.

La líder japonesa mantendrá además encuentros bilaterales con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung; el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.; y con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul; además de participar en un encuentro de líderes del Quad (Japón, EE. UU., Australia e India) cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, llegue a Manila esta tarde.

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Por su parte, el presidente de Filipinas dijo en el mismo encuentro que, "en un mundo interconectado, ninguna nación puede decidir su camino energético sola", y que proyectos así "refuerzan a toda la región".

La crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán ha golpeado a la región y en especial a Filipinas, primer país del Sudeste Asiático en declarar la emergencia energética.

Como principal destino del combustible que llega de los países del golfo Pérsico y atraviesa el problemático estrecho de Ormuz, Asia intenta amortiguar los problemas de suministro y la subida de precios dentro de sus fronteras.

Manila concluye hoy la reunión de líderes del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental, a la que ha invitado a países asociados como EE. UU., China, India, Japón, Corea del Sur y Australia.