La superestrella de 36 años encontró una conexión con Jessie, la vaquerita de juguete, en el momento en que el personaje descubre nuevas perspectivas sobre Emily, su antigua dueña, y Bonnie, la niña que ahora la acompaña.

El tema, que ya suena como posible candidato a reconocimientos cinematográficos como los Globos de Oro y los Óscar, busca, en palabras de Swift, "sanar" el desamor que Jessie ha arrastrado a lo largo de los años.

"Creo que todos pasamos por momentos así en la vida", dijo. "El personaje atraviesa por una crisis de fe, con dudas como '¿soy un mal juguete?' o '¿soy inútil?', hasta que entiende que el tiempo compartido importó aunque los niños dejaran de jugar".

Hasta 'Toy Story 5', Randy Newman, autor de temas como 'You've Got a Friend in Me', 'Strange Things' o 'When She Loved Me', había sido el único compositor de las canciones de las películas principales de la saga. Swift se convierte así en la primera compositora externa invitada a ese universo.

"Él (Newman) ha creado todo este mundo, así que, para entrar en él aunque sea por un momento, no quieres salirte ni un paso de la línea", afirmó, aunque a la vez quería crear "sin límites".

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La cantante mezcló sonidos que distinguen su estilo personal, con otros que se apegaban más al estilo de la cinta.

"Me contaron después que recurrieron a mí porque se trataba de la película de Jessie, y querían que ella tuviera una voz algo distinta a lo que habíamos escuchado hasta ahora", relató.

La cantante, conocida por componer a partir de su propia vida, ya se había alejado de su experiencia personal en álbumes como 'Folklore' y 'Evermore', por lo que el ejercicio de escribir desde la perspectiva de otro personaje no le resultó ajeno.

Swift, que se declaró "fan de Jessie", también destacó el respaldo de quienes mejor conocen al personaje, entre ellos Joan Cusack, Randy Newman y los codirectores Kenna Harris y Andrew Stanton.

La defensa de la creatividad humana también estuvo presente en la conversación cuando se le preguntó por el papel de la inteligencia artificial en la música.

Swift se mostró optimista sobre el futuro de la creación artística y puso como ejemplo dos álbumes que considera "perfectos" y a los que siempre vuelve: 'The Art of Loving', de Olivia Dean, y 'Lux', de Rosalía.

"El de Olivia Dean es como un abrazo cálido. Lo pongo constantemente en casi cualquier situación. Y Rosalía ha hecho este álbum conceptual, expansivo y ambicioso, que solo podría salir de la experiencia de vida de esta mujer", dijo la cantante.

Swift también aseguró que la genialidad de estos proyectos nace de que: "son humanos, están hechos por humanos, hablan de experiencia humana, y por eso los humanos conectamos con ellos".

Este lunes, Swift recibió dos nominaciones a los Grammy por 'I Knew It, I Knew You', en la categoría de canción del año y mejor canción escrita para medios audiovisuales.

Además, su disco 'The Life of a Showgirl', competirá precisamente con los trabajos de Dean y de Rosalía, en el apartado más importante de estos galardones, el de álbum del año.