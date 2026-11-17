Trump aterrizó alrededor de las 17.45 hora local (09.45 GMT) en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila a bordo del avión que le regaló Catar, y viaja acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, y los de Tesoro, Scott Bessent, y Comercio, Howard Lutnick, que mantienen tensiones sobre cómo abordar el control de exportaciones de chips avanzados a China.

Con su habitual traje azul marino y corbata roja, Trump fue recibido por una amplia comitiva filipina y una banda de música que tocó la famosa Y.M.C.A de Village People, para después subir a bordo del Marine One para llegar a las reuniones.

El dirigente pondrá el cierre a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y aprovechará para celebrar un encuentro con los líderes del llamado Quad, coalición formada por Japón, India, Australia y Estados Unidos, que no se reúne desde 2024 y que tiene como objetivo contrarrestar a China en el Indopacífico con un fuerte enfoque en defensa y seguridad.

Posteriormente, el mandatario estadounidense firmará un acuerdo comercial con Tailandia, participará en la cena de clausura de la cumbre de líderes de la ASEAN y cerrará su corta etapa en Filipinas con una reunión bilateral con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr mañana.

Pero todas las miradas están puestas en el paso de Trump por la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el miércoles y jueves en Shenzhen, la capital tecnológica china.

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Trump se cruzará en la plenaria del miércoles con los líderes de México, Canadá, Chile o Perú, y protagonizará su momento más crucial cuando el jueves celebre su tercer encuentro bilateral del año con el anfitrión, el presidente chino, Xi Jinping.

Se espera que Trump ponga sobre la mesa sus preocupaciones por la falta de compromiso de Pekín para normalizar las exportaciones de tierras raras, vitales en defensa o tecnología, o las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.

Pese a que Trump ha intentado quitar hierro al asunto, la dimisión del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, por haber tenido una relación sentimental con Alice Huang, una supuesta agente china, sigue estando en el centro del debate.

Megaspeed, la empresa de Alice Huang compraba desde Singapur chips avanzados de Nvidia que podrían haber acabado en China, pese a los controles a la exportación de esta tecnología, vital en la competencia por la hegemonía en inteligencia artificial.

En ese escenario y antes de esta visita a Asia, Estados Unidos ha anunciado medidas para evitar que países del Sudeste Asiático sean utilizados para evitar los límites a la exportación de chips a China, entre ellos Singapur.

Según medios estadounidenses, el escándalo de Nvidia y Megaspeed ha generado tensiones entre Marco Rubio y Scott Bessent, que promueven una actitud más rígida con China en el control de semiconductores, y Lutnick, cuyo Departamento de Comercio aclaró hoy que las investigaciones sobre el asunto continúan por posibles consecuencias penales y están en manos del Fiscal General.

Trump y Xi podrían también anunciar un acuerdo para establecer un mecanismo que evite que un error de cálculo militar en Taiwán acabe arrastrando a ambos países a una guerra de consecuencias impredecibles, según informo el South China Morning Post.

Para culminar estos tres días cargados de reuniones de alto nivel, Trump se encontrará en un formato trilateral con Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, en un encuentro que ha sido comparado con la conferencia de Yalta de febrero de 1945.

Trump quiere que esta cumbre sirva para arrancar acuerdos sobre no proliferación que por primera vez incluyan a China, potencia nuclear emergente, pero que no posee los inmensos arsenales de los estadounidenses o los rusos heredados de la Guerra Fría.