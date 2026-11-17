La Fiscalía de Estambul emitió las órdenes de arresto en el marco de una investigación contra el propietario del grupo mediático, Burak Abay, por presunto terrorismo.

Además, los fiscales acusan a Abay de financiar la red de seguidores del fallecido clérigo islamista Fetullah Gülen, considerada terrorista por Ankara, que la responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.

"La policía registra el grupo Sözcü por orden judicial y los agentes rodean el edificio", alertó el diario homónimo en la red social X.

Tras la intervención policial, las autoridades nombraron a un administrador judicial a cargo del medio.

El abogado del grupo, Ersan Barkın, explicó a la cadena KRT TV que la intervención deriva de una causa abierta en 2016 que ya contaba con una sentencia absolutoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, aclaró que la administración fiduciaria afecta únicamente a la televisión y al portal web, pero no al periódico impreso.

Özgür Özel, líder del partido socialdemócrata Yeni Parti -el mayor de la oposición- condenó la medida en redes sociales y acusó al Ejecutivo de intentar silenciar cualquier crítica.

"Después de Halk TV, ahora hay policías y un interventor en Sözcü TV; ya no toleran ni la revelación de un solo hecho", denunció.

Esta intervención ocurre apenas un mes después de que la policía allanara e interviniera Halk TV, el otro gran canal opositor de audiencia masiva, el pasado 14 de octubre.

Tras aquella clausura, Sözcü TV había quedado como el principal referente televisivo alineado con la oposición en el país.

En los últimos meses, las autoridades turcas han bloqueado miles de cuentas en redes sociales y clausurado destacados portales independientes, como el diario digital liberal T24.

Ante el aumento de la censura, decenas de miles de periodistas, políticos y activistas se manifestaron el pasado 24 de octubre en diez ciudades, incluidas Estambul, Ankara y Esmirna.

Convocados por sindicatos de la prensa bajo el lema 'Libertad de prensa', exigieron el fin de las detenciones y de las intervenciones de medios de comunicación.