La escuela atacada por Rusia fue construida bajo tierra para que pudiera funcionar durante las hostilidades y era utilizada entre otras cosas para repartir ayuda humanitaria a los vecinos que se habían quedado en la localidad de Komishuvaja a pesar de su cercanía al frente de guerra.

Según denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia atacó la escuela subterránea de Komishuvaja con nueve bombas aéreas mientras en el centro se distribuía ayuda humanitaria.

Zelenski dijo que el reparto de comida y medicamentos en la escuela se hacía periódicamente y las fuerzas rusas no podían no tener constancia de ello.

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El de Komishuvaja es uno de los ataques más letales de toda la guerra. Zelenski lamentó que la comunidad internacional no reaccionara con más contundencia a esta acción rusa.