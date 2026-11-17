"Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra Crimea ucraniana", anunció Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en las redes sociales.

El objetivo del ataque, el segundo en 24 horas, es castigar a Putin por negarse a aceptar una tregua antes de la llegada del invierno y seguir martilleando la infraestructura energética ucraniana.

Al contrario que el lunes, las autoridades rusas reconocieron este martes "daños estructurales" en el puente, de lo que fue informado enseguida Putin, quien se encuentra de viaje a China, lo que se suma al derribo de 1.441 drones durante la noche en veinte regiones del país, uno de los mayores ataques de toda la guerra.

"Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales", informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado.

En las imágenes difundidas por el portal digital Meduza se observan los daños en la estructura del puente: se desplomó uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada cayó al agua.

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El ataque fue confirmado por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien añadió que, igual que la víspera, el tráfico había sido cortado. Por ese motivo, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch -que une los mares Negro y Azov- en transbordadores hasta nuevo aviso. Al cabo de unas horas se reanudó el paso de trenes.

Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Las autoridades crimeas informaron sobre dos muertes en el ataque contra uno de los distritos de la península, que Kiev intenta aislar del resto de Rusia desde hace meses atacando las carreteras del corredor terrestre creado por el ejército enemigo en las regiones de Donetsk y Lugansk para abastecer la región anexionada en 2014.

Zelenski celebró la "operación sin precedentes" llevada a cabo "durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Explicó que las fuerzas ucranianas fueron "destruyendo gradualmente" las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente, una de las infraestructuras mejor protegidas de toda Rusia por tierra, mar y aire.

Añadió que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Con todo, Rusia no se quedó de brazos cruzados y volvió a golpear este martes dos de los puentes que conectan ambas orillas del río Dniéper, que atraviesa y divide en dos a Kiev.

Los dos puentes golpeados por los rusos son el Pivdeni (‘sur’ en ucraniano) y el Pivnichni (norte), precisó en Telegram el alcalde, Vitali Klichkó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, intentó cortar la hemorragia para la imagen del país, especialmente para sus defensas antiaéreas, al asegurar que "no hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes".

Con todo, admitió que "no se puede excluir" que el objetivo ucraniano fuera torpedear la reunión tripartita este jueves entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Precisamente, Putin tiene previsto informar a Trump y Xi sobre la marcha de las negociaciones que se reanudaron hace una semana en Abu Dabi tras nueve meses de pausa.

También pensaba exponer su visión de la arquitectura de seguridad en Europa, en la que Moscú quiere vetar una futura ampliación de la OTAN y exige el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea y las cuatro regiones anexionadas por Moscú en 2022.

Con todo, los europeos y los expertos consideran que Putin, que no puede tomar el Donbás ni defender el puente, no está en condiciones de exigir nada a estas alturas de la guerra.

El ataque masivo con drones perpetrado por Kiev contra Moscú en jornada electoral el pasado 20 de septiembre hizo que el líder ruso intensificara sus ataques contra Kiev y aplazara dicha ronda durante casi dos meses.

En total, Kiev ha atacado en seis ocasiones el puente, que une la Rusia continental con la península ucraniana, cuya anexión por Moscú fue el prólogo de la actual guerra.