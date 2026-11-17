"Si ésta es una COP de implementación, la clave de todo reside en cumplir lo que ya hemos acordado", indicó Hoekstra, en relación a lo acordado en la COP28 de Dubai en 2023, acerca del abandono de los combustibles fósiles.

Desde la Cumbre del Clima COP31, en Antalya (Turquía), en una rueda de prensa junto al ministro de Transportes de Irlanda, Darragh O'Brien -representante la presidencia rotativa de la UE-, el político neerlandés apuntó a mejoras en "el ámbito de la financiación, en el del comercio y también en el de la captura y almacenamiento de carbono (CAC/CCS)".

Según él, este texto final, al que se le conoce como "cover decision", "no va en la dirección correcta y necesita cambios significativos".

Por otro lado, Darragh O'Brien, el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda -que ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2026- indicó en la rueda de prensa que hay elementos con los que no se sienten "cómodos".

"Tenemos un borrador de la decisión preliminar en el proceso, pero ha habido muchas cosas que se han añadido. Y vamos a comprometernos con ello, pero vamos a rechazar firmemente en las áreas donde esto lo saca de rumbo porque, de nuevo, va en contra de nuestra creencia fundamental de lo que debería tratarse esta COP, que es la implementación", aseveró.

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La doble presidencia de la cumbre ha metido en el primer borrador las peticiones de todos los países para intentar trabajar desde ahí para la decisión final, aunque algunos puntos, sobre todo el de finanzas, supone para la UE más presión económica, dado que muchos de los países en desarrollo exigen nuevos compromisos financieros, por lo que reabrir el debate en el texto final es una suerte de línea roja para Bruselas.

Por otro lado, Hoekstra ha mencionado las conversaciones que ha tenido con sus colegas chinos a lo largo de esta jornada, que tildó de "muy constructivas", sin entrar en más detalles.

"Por nuestra parte, también ofrecimos una explicación, especialmente sobre la enorme importancia de defender el IPCC (el panel científico de la ONU) y por qué es tan importante contar con la información adecuada para el segundo Balance Mundial (GST-2). No habríamos podido cumplir con el primero sin esta columna vertebral científica", señaló el comisario.

Potencias emergentes y productores de combustibles fósiles -los cuales no mencionó, aunque responsables políticos han señalado a Arabia Saudí y la India- han estado frenando o retrasando la aprobación del calendario del IPCC, que debería estar para 2028.