Además, durante una entrevista -concedida al programa radial 'Derecho de Palabra'- Terán detalló que La Guaira registra una recuperación del 68,2 % en los puestos de trabajo y la "normalización de los servicios básicos y el repunte de la conectividad aérea y portuaria", reseñó una nota del Ministerio de Información.

El doble terremoto en el norte de Venezuela dejó al menos 6.509 personas fallecidas, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves, según cifras oficiales, y afectó a comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, industrias, carreteras, puentes y al principal aeropuerto internacional del país, Maiquetía.

Este aeropuerto, que sirve a Caracas, reactivó sus operaciones el 1 de septiembre con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los sismos.

El Gobierno de Venezuela informó el pasado 24 de septiembre que las operaciones en el puerto de La Guaira ya se han restablecido en casi su totalidad.

En julio pasado, el Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos en mención y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.