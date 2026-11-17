Según informó el Ministerio de Defensa serbio, el accidente ocurrió alrededor de las 07:45 GMT, en las proximidades de Stara Pazova, unos 35 kilómetros al noroeste de Belgrado.

La policía militar acudió al lugar del accidente, mientras se ha constituido una comisión para investigar las causas del siniestro.

El MiG-29 es un avión de combate soviético bimotor desarrollado durante la década de 1970, principalmente para el combate aire-aire y la protección del espacio aéreo.

Serbia heredó una parte de su flota aérea de la antigua Yugoslavia, mientras que posteriormente adquirió otras unidades de Rusia y Bielorrusia.