"De las 13 personas que naufragaron en aguas de La Guajira, 6 han sido rescatadas con vida y, lamentablemente, una perdió la vida. Continuamos con las labores de búsqueda y rescate de las otras 6 personas que permanecen desaparecidas", detalló el mandatario en su cuenta de X.

La Armada colombiana informó más temprano que intensificó sus operaciones de búsqueda y rescate en el departamento de La Guajira (norte), fronterizo con Venezuela, luego de que se reportase una emergencia marítima.

De acuerdo con la información, un barco que cubría la ruta entre Puerto Bolívar, la terminal carbonífera marítima más grande del país, y Punta Gallinas, ambos en el municipio de Uribia, naufragó con 13 personas a bordo, entre ellas cinco menores de edad.

"No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares", escribió el mandatario.

Las autoridades aún no confirmaron las causas del accidente, aunque enfatizaron que continúa la búsqueda de los desaparecidos.

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"Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y de quienes aún permanecen desaparecidos", agregó De la Espriella.