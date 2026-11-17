El encuentro tiene lugar durante la primera visita de Sheinbaum a China desde que asumió la Presidencia y en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el miércoles y el jueves en la ciudad meridional china.

Los dos mandatarios ya se reunieron en noviembre de 2024 al margen de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde Sheinbaum agradeció a Xi la ayuda china para la recuperación de Acapulco tras el paso de huracanes.

La cita se produce después de que México elevara los aranceles en determinados sectores a importaciones de países con los que no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos China, como parte de su estrategia para fomentar la producción nacional.

Sheinbaum adelantó el viernes que el comercio no sería el tema central de su conversación con Xi y un día antes descartó que la cita supusiera un problema para las negociaciones comerciales de México con Estados Unidos.

La mandataria presentó este martes en el foro empresarial de la APEC el Plan México, con el que su Gobierno busca atraer inversiones, aumentar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.