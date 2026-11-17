La cita se celebra en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y dos semanas después de que los mandatarios intercambiaran mensajes por los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

China es el principal socio comercial de Perú y el pasado 1 de noviembre entró en vigor el protocolo de actualización del tratado de libre comercio bilateral, firmado en 2024 durante la visita de Xi a Lima.

En aquella visita, que coincidió con la anterior cumbre de la APEC celebrada en Perú, Xi y la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte, inauguraron el puerto de Chancay, concebido para facilitar el transporte marítimo directo entre Perú y Asia.

Fujimori señaló antes del viaje que su agenda en China y Japón busca promover inversiones, abrir mercados y gestionar cooperación frente al fenómeno de El Niño.

La agenda de la mandataria en Shenzhen incluye este martes un almuerzo de trabajo con empresarios chinos y una visita a un centro tecnológico de la ciudad, antes de participar en la cumbre y continuar su viaje a Japón, donde se reunirá con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.