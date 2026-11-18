Aena emitió dos series de títulos de deuda para costear parte de los 2.900 millones de reales (casi 500 millones de dólares) que la empresa ofreció al Gobierno para hacerse cargo de la gestión del aeropuerto del Galeão.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), controlado por el Ejecutivo, y los privados Itaú y Bradesco se hicieron con los títulos, que tienen un plazo de pago de 48 meses.

El director financiero de Aena en Brasil, Rodrigo Rosa, afirmó en declaraciones citadas en un comunicado que la captación de recursos es un "paso importante para el fortalecimiento de la estructura financiera de la concesión".

Aena asumió la gestión del aeropuerto hace poco más de un mes con la misión de ampliar la conectividad aérea y expandir las actividades comerciales de la terminal.

En Brasil, la empresa ha fortalecido su presencia en los últimos años y en la actualidad administra 18 aeropuertos repartidos por todo el país.

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Además de gestionar el Galeão de Río de Janeiro, opera el de Congonhas de São Paulo, el segundo mayor de Brasil por número de pasajeros.