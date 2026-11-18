Durante su intervención ante empresarios y líderes políticos al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la citada localidad china, Albanese aseguró que ninguna economía puede aprovechar por sí sola todas las oportunidades de la IA.

El mandatario citó estimaciones oficiales de su país según las cuales esta tecnología podría elevar la productividad de Australia al menos un 2,3 % durante la próxima década.

Albanese explicó que su Gobierno está desarrollando un marco regulatorio nacional para ofrecer seguridad jurídica a los inversores y garantizar que las grandes instalaciones de procesamiento de datos "no perjudiquen a la economía, las comunidades o el medioambiente".

Recordó asimismo que Australia anunció recientemente requisitos de seguridad para los sistemas de IA más avanzados, en un contexto de creciente preocupación internacional por los riesgos de esta tecnología, desde la protección de datos y la seguridad hasta el consumo energético de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento.

La APEC engloba a China y Estados Unidos, las dos principales potencias mundiales en inteligencia artificial, que compiten por el liderazgo tecnológico en un sector marcado por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados y los esfuerzos de Pekín por desarrollar capacidades propias.

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Las relaciones entre Pekín y Camberra han mejorado desde la llegada de Albanese al poder en 2022, con la reanudación de los contactos de alto nivel y el levantamiento de restricciones comerciales chinas, aunque persisten discrepancias en ámbitos como la seguridad regional, Taiwán y la ciberseguridad.