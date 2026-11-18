Así se desprende del proyecto de ley para los presupuestos del próximo año que deberán pasar a trámite de aprobación parlamentaria.

En total, el así llamado "return hub" debe tener una capacidad para cerca de 100 personas, de las que 40 serían deportados desde Alemania, con el costo de aproximadamente 500.000 euros por deportado.

En el plan participan, además de Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia, que lo consideran como un proyecto piloto que debe servir de modelo para la creación de otros centros semejantes.

Los planes del centro de deportación en Ruanda ha generado críticas tanto de parte de dos de los partidos de oposición, Los Verdes y La Izquierda, como de algunos sectores del Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la coalición de Gobierno.

"No puedo apoyar el proyecto de forma incondicional porque tengo muchas dudas y he registrado muchas críticas en nuestro grupo parlamentario", dijo al portal Político el experto en Interior del SPD, Sebastian Fiedler.

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"Cuesta demasiado dinero, 20 millones para 40 plazas de deportados de toda Alemania. El que gastemos 20 millones para 40 personas no me convence y no resuelve el problema fundamental", agregó.

Fiedler recordó también que en Alemania durante este años han sido deportadas 24.000 personas.

Otros diputados del SPD centran sus críticas al proyecto impulsado por el ministro de Interior, Alexander Dobrindt, en cuestiones humanitarias.

Así, por ejemplo, los diputados Rasha Nasr y Hakan Demir dijeron en una declaración conjunta, publica por el diario Der Tagesspiegel, que "hay que detener los planes de Dobrindt" que, según ellos, no han sido consensuados por el SPD.

Los dos diputados sostienen que las deportaciones se deben realizar sólo a los países de origen o a países con los que los deportados tengan una relación.