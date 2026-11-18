El diario Financial Times señala hoy que los productos más afectados por esta armonización serán precisamente el 'foie gras', los herbicidas, los derivados del cannabis y las carnes de laboratorio.

De todos ellos, el 'foie gras' es el más sensible porque toca la fibra de los defensores animalistas en el Reino Unido, que han protagonizado varias campañas para forzar la prohibición de este producto alegando el sufrimiento infligido a ocas y patos para engordar artificialmente sus hígados.

De hecho, la producción de 'foie gras' está prohibida en el país desde 2007, pero no así su importación desde otros países productores (principalmente Francia en este caso).

En las elecciones de 2024, el Partido Laborista -entonces en la oposición- prometió prohibir este alimento en el Reino Unido, y su responsable de Medio Ambiente, Steve Reed, aseguró que si su partido ganaba acabaría con una práctica "más que repugnante" y traería en su lugar "el mayor impulso por el bienestar animal en una generación".

La controversia por el 'foie gras' ilustra bien hasta qué punto la convergencia entre el Reino Unido y la Unión Europea está llena de pequeños escollos que dificultan la adopción de grandes acuerdos con el bloque de los 27 Estados miembros, y explican por qué las fuentes británicas y europeas se han encargado de rebajar las expectativas sobre los acuerdos que se esperan de la 'cumbre' de Bruselas.