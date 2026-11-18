La empresa dirigida por Dario Amodei indicó que la oferta pública inicial (OPI) comprende 980 millones de acciones ordinarias de Clase A, con las que prevé recaudar unos 79.000 millones de dólares en su esperado debut en Wall Street.

El debut bursátil de Anthropic, que prevé que sus títulos comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market a partir de este jueves, se perfila como uno de los mayores de la historia y puede situar su valor de mercado en más de 1,4 billones de dólares.

La compañía destacó que la operación representa un hito en su trayectoria y confirmó que sus acciones comenzarán a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 19 de noviembre bajo el símbolo "ANT", mientras que el cierre de la oferta está previsto para el día 20, sujeto a las condiciones habituales.

Hasta ahora, la mayor salida a bolsa ha sido la de SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que recaudó 75.000 millones de dólares en su oferta inicial de junio, cifra que ascendió a 86.000 millones al incluir la opción de compra de acciones adicionales.

El pasado 10 de noviembre, Anthropic estableció un rango de precios estimado de entre 70 y 78 dólares por título en su propuesta de debut bursátil para la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por lo que el precio finalmente fijado, por encima de ese intervalo, sugiere una alta demanda.

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De las 980 millones de acciones incluidas en la oferta, 956,35 millones serán vendidas por Anthropic y 23,65 millones procederán de accionistas actuales. La compañía precisó que no recibirá ingresos por la venta de estos últimos títulos.

Además, Anthropic otorgó a los bancos suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales de Clase A.

A esta operación se suma una colocación privada de 26.000 millones de dólares en la que participan grandes tecnológicas como Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

Anthropic generó unos ingresos de 33.240 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal, un aumento del 1.200 % respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, según sus documentos entregados a la SEC.

No obstante, la firma no es rentable y registró unas pérdidas de 104.000 millones en esos nueve meses, la mayor parte por cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.