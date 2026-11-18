Estas cifras rompen con la tendencia descendente de los últimos años, que ha supuesto que la cifra anual de nacimientos en España se haya reducido un 23,5 % en diez años, según revela la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) español.

Las estadísticas de Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos de 2025 elaboradas por el INE y publicadas este miércoles indican que de los 321.684 nacimientos ocurridos en 2025 en España, 83.800 fueron de madre de nacionalidad extranjera, lo que representa el 26,1 % del total (frente al 25,6 % en 2024).

Si se considera el país de nacimiento, en 2025 se registraron 110.572 nacimientos de madre nacida en el extranjero. Esta cifra supone un 34,4 % del total (en 2024 representaba el 33,3 %).

La edad media de la maternidad subió ligeramente en 2025, pasando de 32,6 a 32,7 años y supone el primer aumento desde 2021.

Lo hizo tanto entre las madres españolas (hasta 33,3 años) como entre las extranjeras (hasta 30,6 años).

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Otro indicador que refleja el retraso de la maternidad es el número de nacimientos de madres de 40 años o más, que representaron el 10,3 % del total, frente al 7,8 % en 2015.

La tasa de mortalidad infantil se redujo cuatro décimas y se situó en 2,6 % defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

La esperanza de vida al nacimiento aumentó cuatro centésimas en 2025, hasta situarse en 84,05 años.

Por sexo, la de los hombres sube 0,08 años hasta los 81,47 mientras que la de las mujeres se mantiene en 86,53.

Respecto a los matrimonios, en 2025 se registraron 179.823 uniones, un 2,5 % más que en 2024 (4.459 más). La tasa bruta de nupcialidad se mantuvo en 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

El 4,3 % de los matrimonios correspondieron a parejas del mismo sexo (7.767). De ellos el 52,8 % fueron de mujeres y el 47,2 % de hombres.

La edad media al matrimonio aumentó una décima y se situó en 39,6 años para los hombres y en 36,9 años para las mujeres.