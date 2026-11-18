Los cierres negativos en fila en el mercado mexicano ocurren tras una racha de siete sesiones positivas.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite (EE.UU.) que mostró un avance de 0,42 %", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Precisó que "las pérdidas se deben a la expectativa de que la Reserva Federal será más restrictiva".

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,75 % para ligar cuatro sesiones de caídas y apuntarse su mayor caída desde el 5 de junio" cuando registró una baja del -1,86 %.

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las caídas de las emisoras: Industrias Peñoles (-8,13 %), Grupo México (-6,32 %), Orbia Advance (-3,61 %), Bolsa Mexicana de Valores (-2,71 %) y Qualitas (-2,4 %).

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Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras la fuerte pérdida en la jornada, el mercado mexicano registra un rendimiento del -0,93 % en lo que va de noviembre y de 7,49 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 2,27 % frente al dólar al pasar de 18,43 a 18,85 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 241 millones de títulos por un importe de 19.951 millones de pesos (unos 1.058,4 millones de dólares).

De las 740 firmas que cotizaron en la jornada, 410 terminaron con sus precios al alza, 310 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 3,11 %; de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 2,97 %, y de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA), con el 2,85 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las compañías mineras Frisco (MFRISCO A-1), con el -12,53 %, Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -8,13 % y Grupo México (GMEXICO B), con el -6,32 %.