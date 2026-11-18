En Deir al Balah (centro), un dron israelí mató con un misil al gazatí Fadi Ismail, de 35 años, cuando se encontraba en la calle, según el Hospital Mártires de Al Aqsa de esta ciudad.

En la ciudad de Gaza (norte), otro dron mató a otro hombre identificado como Thaer al Wadiya, de 32 años, e hirió a varias personas en la misma calle. Entre ellas había niños de camino a la escuela, según el Hospital Shifa de la capital gazatí.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel afirmó que el ataque en la capital estaba dirigido contra un miembro del grupo islamista palestino Hamás, aunque no dio más detalles sobre su relación con la organización. Aún no se ha pronunciado sobre el fallecido en Deir al Balah.

También este miércoles sucumbió a sus heridas un niño de 11 años, Mansur Nabhan, que se encontraba en el Hospital Shifa de ciudad de Gaza tras ser víctima ayer de un bombardeo de un dron israelí.

Al menos 1.650 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, tanto en ataques dirigidos como en oleadas de bombardeos a gran escala puntuales y tiroteos de las tropas contra la población que se acerca a sus posiciones.

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En total, más de 74.700 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.