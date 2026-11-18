El Ejecutivo comunitario llama a los Estados miembros del bloque a diseñar e implementar planes conjuntos para el desarrollo, en particular, de materiales que puedan utilizarse en las industrias de energía, electrónica, salud, construcción y aeroespacial, incluyendo las aplicaciones de uso dual y de defensa.

Los materiales avanzados son sustancias modificadas a nivel atómico para conseguir funciones superiores a las que proporcionan las materias naturales o convencionales, haciéndolos más ligeros, resistentes o eficientes.

Algunos ejemplos son el grafeno, desarrollado a partir de carbono y usado en chips; los polímeros que pueden volver a su forma inicial tras deformarse, utilizados en prótesis médicas; las cerámicas y vidrios ultrarresistentes comunes en la industria energética y aeroespacial; y el cemento autocicatrizante, capaz de reparar automáticamente fisuras, entre muchos otros.

Bruselas considera que son clave para el desarrollo de ciertas industrias y, por tanto, para la competitividad del bloque, así como para reducir dependencias ya que permitirían, por ejemplo, sustituir a materias primas de las que la UE carece. Y destaca que China, Estados Unidos, Corea del Sur o Canadá ya tienen planes de inversión a largo plazo en este área.

La UE cuenta con "una base sólida" de 15.000 empresas que facturan anualmente 750.000 millones de euros, pero el Ejecutivo comunitario cree que hay margen para que estas crezcan y aceleren la salida de innovaciones al mercado, por lo que ha hecho una serie de recomendaciones cuya aplicación dependerá de los Estados, que deben darles el visto bueno.

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Bruselas quiere que, para 2030, los Veintisiete hayan desarrollado e implementado planes conjuntos para cada una de las áreas identificadas como prioritarias, con un calendario y una "ruta clara" para la salida de las innovaciones al mercado.

La propuesta no contempla nueva financiación, pero pide a los países que exploren el uso de diferentes fondos comunitarios y también de la inversión privada para financiarlos.

Les invita asimismo a utilizar la digitalización y la inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento, diseño, desarrollo y test de los materiales, recortar el tiempo de salida al mercado de los mismos, y tomar medidas para cerrar la "brecha de formación" en el sector.

Además, insta a apoyar su crecimiento a través de medidas de apoyo a la demanda, licitaciones públicas, colaboraciones público-privadas, proyectos estratégicos de alcance europeo o ayudas de Estado.

El objetivo es que las medidas se implementen para 2030 de modo que en 2035 se logre la meta de que haya aumentado en un 20 % tanto la inversión en I+D como el número de empresas emergentes ('start-ups') y en expansión ('scale-ups') del sector, y de que un 20 % de los proyectos en materiales más sostenibles y seguros entren en fase de despliegue.

No se trata, sin embargo, de objetivos vinculantes ya que el Ejecutivo comunitario ha optado por emitir una recomendación a los Estados, en lugar de adoptar regulación como hizo con la Ley de Materias Primas Críticas o la de Industria de Emisiones Cero, puesto que considera que las capitales pueden precisamente apoyarse en estas para adoptar las medidas necesarias.