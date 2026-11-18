"Hoy proponemos un instrumento de apoyo coordinado a Ucrania que aportará 45.000 millones de euros en 2027 (...). Cubrirá dos tercios del déficit del próximo año e incluye dos partes: 20.000 millones de euros para apoyo presupuestario y 25.000 millones de euros para necesidades militares", informó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en una declaración a la prensa.

La política alemana dijo que estiman que Ucrania tendrá el año que viene un déficit de financiación de 70.000 millones de euros. Esperan que, con la propuesta de hoy, Ucrania tenga "una posición sólida en la mesa de negociaciones", y que solo tendrá que devolver el importe del préstamo "una vez que Rusia pague por los daños que ha causado en el país".

La presidenta comunitaria recalcó que seguirán pidiendo a otros socios internacionales que "intensifiquen sus esfuerzos", ya que la UE habrá así cubierto dos tercios de las necesidades de Ucrania, "por lo que el tercio restante debe ser cubierto por los socios externos".

Von der Leyen presentará la propuesta en la próxima cumbre de líderes comunitarios la semana que viene, y abordará el asunto asimismo en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania que tendrá lugar mañana en Berlín.

Confió en que todos los Estados miembros participen en la iniciativa, sea canalizando la ayuda al pilar civil o al militar.

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Esta propuesta sigue al préstamo de apoyo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, para los años 2026 y 2027.

A nivel legislativo, consistirá en una propuesta para crear un Instrumento de Apoyo Coordinado a Ucrania, que prevea un nuevo préstamo de hasta 45 000 millones de euros, que se financiará mediante la captación de fondos en los mercados de capitales.

También de una propuesta para modificar el actual reglamento del Marco Financiero Plurianual, que permita que el presupuesto de la UE avale el nuevo préstamo, y de incentivos para que los socios internacionales aporten apoyo financiero adicional mediante propuestas de modificación del actual Mecanismo de Ayuda a Ucrania y del Mecanismo de Cooperación en materia de Préstamos a Ucrania.

La ayuda de la UE a Ucrania se financiará mediante la emisión de deuda por parte de la Unión en los mercados de capitales, y el nuevo préstamo estaría garantizado por el margen presupuestario de la UE, que garantiza los programas de ayuda financiera de la Unión a Ucrania aprobados desde 2023 y proporciona un "respaldo sólido y rentable para el préstamo", explicó la Comisión

"Nuestra propuesta facilita a los socios internacionales mantener e intensificar su apoyo", aseguró por su parte el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, que especificó que el nuevo préstamo se reembolsaría con los futuros flujos de ingresos extraordinarios derivados de la inmovilización de los activos rusos inmovilizados por sanciones.

Agregó que terceros países con calificación AAA podrán proporcionar garantías financieras a la Unión, lo que, a su vez, permitirá conceder hasta 5.000 millones de euros en préstamos adicionales a Ucrania.

La propuesta deberá ser evaluada a continuación por el Consejo de la UE y la Eurocámara.