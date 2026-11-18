Los tres candidatos estudian una votación abierta, principalmente electrónica, con una contribución de dos euros y un sistema de avales para limitar el número de candidaturas.

Sin embargo, siguen sin resolver el principal interrogante: la participación del ex primer ministro Édouard Philippe, que rechaza someterse a este proceso y asegura que no cambiará de opinión.

En este sentido, Lisnard consideró este miércoles "indispensable" la participación de Philippe y pidió mantener la presión para que el alcalde de Le Havre se incorpore a la iniciativa. "La primaria debe ser amplia", defendió en TF1 el alcalde de Cannes.

En paralelo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió a Attal y Retailleau que retiren sus candidaturas y respalden directamente a Philippe, sin recurrir a unas primarias.

Darmanin sostuvo que un eventual enfrentamiento entre la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon en la segunda vuelta del 2 de mayo, como se perfila en las encuestas, favorecería al líder de La Francia Insumisa, al que considera capaz de ganar las elecciones en ese escenario.

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"El mejor medio para evitar que Mélenchon sea presidente es que no llegue a la segunda vuelta", mantuvo el ministro en una entrevista con LCI.

Los promotores de las primarias entre candidatos de derecha y de centro volverán a reunirse la semana que viene para seguir perfilando las reglas de la competición.