La firma se produjo en el marco de la reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se lleva a cabo en la ciudad china de Shenzhen y en la que participa por primera vez el presidente de Chile, José Antonio Kast.

"La singular mezcla de culturas oriental y occidental, la perspectiva internacional y la economía dinámica de Hong Kong brindarán a los jóvenes chilenos una experiencia enriquecedora", dijo en un comunicado el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Asimismo, agregó el ministro chileno, "esperamos dar la bienvenida a jóvenes de Hong Kong para que descubran la rica cultura, la cálida hospitalidad y la belleza natural de Chile, fortaleciendo así el entendimiento mutuo y los vínculos entre ambos pueblos".

El acuerdo fue suscrito por el propio Pérez Mackenna y por el secretario de Trabajo y Bienestar de la Región Especial Administrativa de Hong Kong, Chris Sun Yukhan.

Se trata del primer acuerdo de este tipo que Hong Kong firma con un país de América Latina, mientras que Chile ya cuenta con 19 tratados similares con distintos países.

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El programa está dirigido a jóvenes de ambos países de entre 18 y 30 años y la cuota anual para cada parte será de 100 plazas.