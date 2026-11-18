El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo) del gigante asiático Chen Binhua afirmó, a través del principio de 'una sola China', que Taiwán es "una parte" del gigante asiático.

Respecto a la reunión entre los líderes de Pekín, Moscú y Washington, prevista para este jueves, señaló que "los departamentos competentes publicarán información en su momento".

Se espera que la cita, que se producirá al margen de la cumbre que reúne en la ciudad oriental china de Shenzhen a líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), aborde las guerras en Irán y Ucrania o la proliferación del armamento nuclear.

La Casa Blanca ya anticipó que Trump planteará ese último asunto en la reunión con los jefes de Estado de las otras dos principales potencias nucleares del planeta, aunque también rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó a la prensa un funcionario estadounidense, mientras que el Kremlin aseguró que el encuentro podría tener un "efecto terapéutico para la situación internacional".

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Por su parte, China destacó el carácter "pionero" del cara a cara tripartito y, si bien no quiso desgranar los temas que se abordarán, sí indicó que los mandatarios intercambiarán opiniones sobre cómo preservar la paz mundial y promover la "estabilidad estratégica" entre potencias.