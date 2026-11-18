Según un comunicado castrense difundido por redes sociales, el aparato se estrelló mientras realizaba maniobras militares, tras lo cual equipos especializados acudieron de inmediato al lugar para atender el incidente y gestionar la situación.

Los cinco afectados fueron trasladados al Hospital Militar Reina Alia, en el norte de la capital jordana, para recibir asistencia médica.

De acuerdo con el parte oficial, uno de los militares se encuentra en estado grave y los otros cuatro presentan lesiones de carácter leve.

La institución armada señaló que mantiene un seguimiento constante de la evolución de los heridos para garantizar que reciban la atención médica necesaria, al tiempo que recordó que la seguridad de sus efectivos constituye una de sus principales prioridades.

Asimismo, el Mando General instó a la ciudadanía a abstenerse de difundir rumores sobre lo ocurrido y subrayó la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales, un mensaje recurrente de las autoridades jordanas cada vez que hay algún tipo de incidente vinculado a temas de seguridad.