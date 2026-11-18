La reunión se abrió con la intervención de la exministra de Salud de Catar Hanan Mohammed Al-Kuwari, una de las aspirantes, mientras que Neira será la penúltima en comparecer, este jueves 18, con el fin de mostrar su visión sobre el futuro de la OMS y sus propuestas de gestión en caso de llegar a la dirección general.

Otros candidatos a suceder al etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus tras 10 años al frente de la OMS son los directores regionales de la agencia para Europa, el belga Henri Kluge, y para Oriente Medio, la saudí Hanan Balkhy.

Fuera del ámbito de la OMS, aspiran al cargo la mencionada exministra de Catar; el actual ministro de esa cartera en Indonesia, Budi Gunadi Sadikin; la especialista china en salud pública Li Song; y el oncólogo armenio Gevorg Tamamyan.

Neira, de 66 años, es una figura muy conocida y con prestigio en la agencia sanitaria de la ONU, para la que ha trabajado durante más de tres décadas, dirigiendo desde 2005 hasta 2025 el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente.

Formada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo, especializada en endocrinología, enfermedades metabólicas y otros estudios en diversas instituciones francesas, Neira habla con fluidez inglés, francés, italiano y portugués.

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Su larga carrera incluye también labores humanitarias en Centroamérica con Médicos Sin Fronteras, durante el conflicto armado en Honduras y El Salvador, y más tarde en Mozambique y Ruanda.

En la Administración española, entre 2002 y 2005, ejerció como subsecretaria de Sanidad y Consumo y presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

El largo proceso hacia la designación de director general de la OMS proseguirá a principios de 2027, cuando el Consejo Ejecutivo de la OMS reducirá la lista de candidatos a cinco, a los que entrevistará.

Más tarde propondrá un máximo de tres para que sean considerados por la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del próximo año.

De esa asamblea, que reúne durante varios días a ministros de Salud y otros representantes de los 194 Estados miembros de la OMS, se nombrará al nuevo director general, que asumirá el cargo el 16 de agosto de 2027.

La OMS ha tenido ocho directores generales diferentes y un director interino desde su fundación en 1948, ninguno español o latinoamericano, y sólo una mujer (la hongkonesa Margaret Chan, entre 2006 y 2017).